Etiyopya'nın Somali Bölgesinde Kuraklık Yüzünden 1 Milyondan Fazla Büyükbaş Hayvan Öldü

ADDİS ABABA, 10 Nisan (Xinhua) — Etiyopya'nın devlete bağlı yayın kuruluşu Fana Broadcasting Corporate (FBC), Somali bölgesi başkanı Mustafa Muhammed'in, son 40 yılda görülenlerin en kötüsü olduğu belirtilen kuraklığın bir milyonun üzerinde büyükbaş hayvanın can vermesine neden olduğu için oradaki göçebe çoban topluluğunu ciddi bir şekilde etkilediğini söylediğini bildirdi.

Kuraklığın bölgedeki dokuz bölgesel yönetimde etkili olduğuna işaret eden Muhammed kuraklık şartlarının devam etmesi halinde halihazırda korkunç olan durumun daha da kötüleşeceğini söyledi. Muhammed, yüzölçümü bakımından Etiyopya'nın en büyük ikinci bölgesi olan Somali'de kuraklığın yol açtığı insani felaketin önlenmesi için hızlı ve uyumlu hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) geçtiğimiz günlerde, Etiyopya'nın güney ve güneydoğusundaki bölgelerde su ve otlak sıkıntısının insanların geçim kaynaklarını yok ederek aileleri evlerini terk etmeye zorladığı uyarısında bulunmuştu.

WFP'nin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Afrika Boynuzu 1981'den bu yana yaşadığı en şiddetli kuraklıkla boğuştuğu için, Etiyopya'nın güney ve güneydoğusunda hayvancılık ölüyor, mahsuller büyüyemiyor ve tahminen 5,7 milyon insan hergün aç uyanıyor" denildi.

WFP'ye göre, Etiyopya'nın Oromia ve SNNPR bölgelerinde de etkisini gösteren kuraklıktan toplamda 6,8 milyon kişi etkilendi. WFP, Etiyopya'nın kuraklıktan etkilenen bölgelerinde büyük bir insani krizi önlemek ve toplulukların aşırı iklim şoklarına daha dayanıklı olmalarına yardımcı olmak için acilen hareket edilmesinin ve verilen desteğin ölçeğinin büyütülmesinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. WFP, kuraklıktan en çok etkilenen 3,5 milyon insanın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, yardım sağlanması amacıyla önümüzdeki dört ayda 130 milyon ABD dolarına acil ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Xinhua / Genel