Etiyopya - Gine ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Etiyopya - Gine maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Etiyopya - Gine maçı oldu. Peki, Etiyopya - Gine ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Etiyopya - Gine maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Etiyopya - Gine maçı ne zaman başlayacak? Etiyopya - Gine maçının özeti nerede yayınlanır? Etiyopya - Gine maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...