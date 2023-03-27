Etiyopya - Gine ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Etiyopya - Gine maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Etiyopya - Gine maçı oldu. Peki, Etiyopya - Gine ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Etiyopya - Gine maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Etiyopya - Gine maçı ne zaman başlayacak? Etiyopya - Gine maçının özeti nerede yayınlanır? Etiyopya - Gine maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Etiyopya - Gine maçı olacak. Peki, Etiyopya - Gine ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Etiyopya - Ginemaçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Etiyopya - Gine Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 22:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Sale'da, Mohammed VI Football Academy Stadyumu'nda oynanacak.