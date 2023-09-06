Etimesgut Belediyesi 25. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında festivale katılacak olan sanatçılar araştırılıyor. Peki, Etimesgut Festivale hangi sanatçılar gelecek? Etimesgut Belediyesi 25. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali sanatçıları!

Etimesgut Festivale hangi sanatçılar gelecek? Sorusu, festival hakkında en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. 1-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin detayları merak konusu haline geliyor ve arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Etimesgut Festivale hangi sanatçılar gelecek? Etimesgut Belediyesi 25. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali sanatçıları!

ETİMESGUT FESTİVALE HANGİ SANATÇILAR GELECEK?

Etimesgut Festivalde Zara, Sefo, Mustafa Yıldızdoğan, Öykü Gürman, Ziynet Sali, Hüseyin Kağıt, Mustafa Taş, Özgürcan Çoban ve Funda Arar gibi ünlü sanatçılar da konser verecek. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festival hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Toyumuz için heyecanlıyız. Yine birlik, beraberlik, kardeşlik için bir araya geleceğiz. Kültürlerimizi sanatlarımızı sergileyeceğiz. Festivalimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Tüm Ankaralıları festivalimize davet ediyorum" dedi.