Bu akşam oynanan Waalwikj - Ajax karşılaşması esnasında kaleci Etienne Vaessen'in sert çarpışma nedeniyle oyun durdu. Arama motorlarında ise Etienne Vaessen'in sağlık durumu nasıl? Kaleci Etienne Vaessen'e ne oldu, sakatlandı mı? soruları aratıldı.

Etienne Vaessen'in sağlık durumu nasıl? Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen'e ne oldu, sakatlandı mı?

Waalwikj - Ajax maçı bu akşam oynanırken yaşanan olayın ardından kalecinin sağlık durumu araştırıldı. Futbolseverler Etienne Vaessen'in sağlık durumu nasıl? Kaleci Etienne Vaessen'e ne oldu, sakatlandı mı? sorularına yanıt arıyor.

ETİENNE VAESSEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bu akşam oynanan karşılaşma Waalwijk kalecisi Vaessen'in sert darbe alması üzerine durdu. Kaleci hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

ETİENNE VAESSEN KİMDİR?

Etienne Vaessen (26 Temmuz 1995 doğumlu) , Eredivisie'de RKC Waalwijk takımında kaleci olarak oynayan Hollandalı profesyonel bir futbolcudur. Profesyonel ilk maçına 12 Ağustos 2016'da RKC Waalwijk adına Eerste Divisie'de FC Emmen'e karşı oynadığı maçta çıktı. Burada 22. dakikada sakatlanan Tamati Williams'ın yerine oyuna girdi.

AJAX MAÇI NEDEN YARIDA KALDI?

Karşılaşma Waalwijk kalecisi Vaessen'in sert bir çarpışma yaşamasının ardından yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle iptal edildi.