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Ethereum Vakfı şeffaflık raporunu yayımladı

Ethereum Vakfı şeffaflık raporunu yayımladı
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Ethereum Vakfı (EV), 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla toplam varlıklarının yüzde 81'ini kripto paralarda tuttuğunu bildirdi. Mali rapor toplam 970,2 milyon dolarlık varlığın 788,7 milyon dolarının kripto varlıklardan oluştuğunu gösteriyor.

Ethereum (ETH) Blockchain ağının sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarını sürdüren EV, toplam ETH arzının yüzde 0,26'sına sahip. Vakıf, uzun vadeli yatırım perspektifiyle ETH varlıklarını korumayı hedefliyor.

Ethereum Vakfı Hazinesinde 788 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Bulunuyor

Ethereum Vakfı, topluluktan gelen şeffaflık talepleri doğrultusunda hazırladığı detaylı mali raporunda kripto varlıklarının yüzde 99,45'ini ETH olarak tuttuğunu paylaştı. Vakıf ayrıca 181,5 milyon dolarlık kripto dışı yatırım ve varlığı da bulunduruyor.

Tedbirli bir hazine yönetim politikası izleyen Ethereum Vakfı, boğa piyasalarında fiat tasarruflarını artırıyor. Bu strateji, ayı piyasalarındaki harcamaların finansmanını destekliyor.

Vakfın 2023 yılındaki en büyük harcama kalemi "yeni kurumlar" oldu. Bu kalem için yapılan 47,4 milyon dolarlık harcama, 2022 yılına göre yüzde 65,7 artış gösterdi. Layer 1 araştırma ve geliştirme çalışmalarına da 34,7 milyon dolar aktarıldı.

Ethereum ağı son dönemde güçlü bir büyüme trendi yakaladı. Aktif adres sayısı Ekim ayında 13,7 milyona ulaşırken, ağın zincir üstü hacmi 108,6 milyar dolara yükseldi.

ETH fiyatı, genel piyasa rallisiyle birlikte son beş günde yüzde 19 artış kaydederek 2.912 dolar seviyesine ulaştı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Blockchain
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