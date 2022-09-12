Ethereum blok zinciri, sayısız Web3 uygulamasının kripto ve NFT projesinin var olmasına izin veren teknik altyapıdan oluşmaktadır. Ethereum Merge, Ethereum'un bir süredir beklenen güncellemesi olarak öne çıkıyor. Peki, Ethereum Merge nedir?

Ethereum merge nedir?Ethereum blok zinciri, sayısız Web3 uygulamasının kripto ve NFT projesinin var olmasına izin veren teknik altyapıdan oluşmaktadır. Ethereum Merge, Ethereum'un bir süredir beklenen güncellemesi olarak öne çıkıyor. Peki, Ethereum Merge nedir? İşte detaylar...

ETHEREUM MERGE NEDİR?

Başlangıçta İşaret Zincirinin bugün kullandığımız zincir olan Mainnet'ten ayrı olarak başladığını unutmamak gerekir. Ethereum Mainnet iş ispatı İşaret Zinciri ile paralel olarak çalışırken bile hisse ispatı tarafından güvence altına alınmaya devam etmektedir. Bu iki sistem sonunda bir araya geldiği zaman Birleştirme gerçekleşmiş olacak.

Ethereum'un yıldızlararası bir yolculuk için pek de hazır olmayan bir uzay aracı olduğunu hayal edin. İşaret Zinciri ile topluluk, yeni bir motor ve sertleştirilmiş bir gövde inşa etti. Zamanı geldiğinde mevcut gemi, bu yeni sistemle rıhtıma yanaşıp tek bir gemide birleşerek uzun ışık yılları mesafe alacak ve evreni ele geçirmeye hazır olacak.