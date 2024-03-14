Ethereum işlem ücretleri Dencun yükseltmesiyle düştü

Ethereum Blockchain ağında, Dencun yükseltmesinin devreye girmesiyle birlikte OP Mainnet, Base, Zora, zkSync ve Starknet gibi Katman 2 ağlarında işlem ücretleri önemli ölçüde düştü.

Dencun ile Ethereum İşlem Ücretleri Düştü

Ethereum'un 13 Mart'ta gerçekleştirdiği Dencun yükseltmesi, Katman 2 ağlarında işlem ücretlerinde beklenen düşüşü yaratarak büyük bir etki yarattı. "Blob" olarak adlandırılan yeni bir işlem türünün eklenmesiyle, Ethereum'a bilgi aktarımı daha verimli hale getirildi ve işlem maliyetlerinde önemli bir azalma sağlandı.

Dencun'un devreye girmesiyle birlikte Katman 2 ağlarındaki işlem ücretlerinde gözle görülür bir düşüş görüldü. Örneğin, Base'de medyan gas ücretleri 0,5 dolardan 0,0012 dolara, ortalama ücretler ise 0,06 dolara geriledi. OP Mainnet'te de benzer bir düşüş gözlemlendi.

Cüzdan sağlayıcı Argent, Starknet'te takas ücretlerinin 6,8 dolardan 0,04 dolara düştüğünü açıkladı. Ancak, Arbitrum One gibi bazı popüler Katman 2 ağları Dencun'u henüz entegre etmedi. Arbitrum, rollup zincirlerine blob desteği ekleyecek olan ArbOS güncellemesini gün içinde başlatmayı planlıyor.

Dencun'un devreye girmesiyle birlikte şu ana kadar 3.000'den fazla blob kullanıldı. Blob kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, blob alanında artan rekabetin işlem maliyetlerini kısmen yukarı çekebileceği öngörülüyor. Son olarak Katman 2 ağlarında işlem ücretlerindeki düşüş, Ethereum'u daha geniş bir kullanıcı kitlesi için daha erişilebilir hale getirerek ağın benimsenmesini ve kullanımının artmasını sağlayabilir.