Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ethereum ETF pazarında liderlik el değiştirdi

Ethereum ETF pazarında liderlik el değiştirdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fidelity Investments, Ethereum ETF pazarında lider konuma yükselerek BlackRock'ı geçti. Günlük 5 milyon dolarlık yatırım toplayarak sektördeki en yakın rakibinden ayrılan Fidelity, piyasanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Fidelity Investments, Ethereum ETF alanında pazar liderliğini sağlamlaştırarak, BlackRock gibi devleri geride bıraktı. Son verilere göre Fidelity'nin fonu, rakiplerinden önemli ölçüde daha yüksek yatırım çekti. Piyasa analistleri, bu performansın sürdürülebilirliğini ve sektör üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.

Kurumsal Yatırımcılar Fidelity'nin Ethereum ETF'sine Yoğun İlgi Gösteriyor

Kurumsal yatırımcıların Ethereum bazlı borsa yatırım fonlarına gösterdiği ilgi devam ederken, Fidelity Investments dikkat çekici bir performans sergiliyor. Son verilere göre şirket, iki gün üst üste en yüksek yatırım alan fon konumunu korudu.

Farside Investors'ın güncel raporuna göre Fidelity'nin FETH kodlu Ethereum fonu 5 milyon dolarlık yatırım çekerek pazarın zirvesine yerleşti. Sektörün güçlü oyuncularından BlackRock'ın iShares Ethereum Trust (ETHA) fonu ise 2,7 milyon dolar yatırım alabildi. BlackRock, piyasanın durağan seyrettiği sonraki günde 2,3 milyon dolarlık fon girişi sağladı.

Sektördeki diğer önemli varlık yönetim şirketlerinin fonları ise beklenen ilgiyi göremedi. Bitwise (ETHW), 21Shares (CETH), VanEck (ETHV), Invesco (QETH), Grayscale Mini Trust (ETH) ve Franklin Templeton (EZET) son üç günde herhangi bir yatırım alamadı.

Grayscale'in ETHE fonu ise yüksek işlem maliyetleri nedeniyle sorun yaşamaya devam ediyor. Fondan önce 19,2 milyon dolar, ardından 8,4 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Ethereum ETF pazarının genel görünümü de zorluklar yaşıyor. Düzenlenmiş Ethereum fonlarından toplam 1,1 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Fidelity'nin kayıtlarına göre 10 Ekim'de yaşanan 3,5 milyon dolarlık çıkışın ardından fon, dengeli bir seyir izlemeyi başardı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Blockchain

Kripto Para Blockchain Ethereum

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında

 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

CHP'li başkan neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

 CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki

Özel'den CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk tepki
Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN KURU | 30 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün maç var mı? ZTK maçları ne zaman, saat kaçta? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BİM 30 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 30 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? ŞOK 30 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI! Emeklilere pazar desteği (10 Bin TL) başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? Galatasaray-Tottenham maçı hangi gün? Galatasaray-Tottenham maçı şifresiz mi? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? (SSK, BAĞKUR) KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI: KYK Burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES SINAV YERLERİ ÖSYM GİRİŞ! 2024 ALES/3 sınavı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası grup maçları ne zaman? 24-25 Ziraat Türkiye Kupası'nda kaç eleme turu oynanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.