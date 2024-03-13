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Ethereum Dencun yükseltmesi başarıyla aktifleştirildi

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Ethereum, 'Dencun' adlı kritik bir ağ güncellemesini başarıyla tamamladı. Bu güncelleme, Ethereum'un tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor ve Blockchain teknolojisinin geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor. 'Dencun' güncellemesi, 'blob' adlı yeni bir veri formatını getiriyor. Bu format, işlem gönderimleri için daha az yer kaplıyor ve işlem ücretlerini düşürüyor. Bu sayede, Ethereum'da işlem yapmak daha ucuz ve hızlı hale geliyor.

Ethereum, "Dencun" isimli kritik bir ağ güncellemesini başarıyla tamamlayarak Blockchain teknolojisinde yeni bir sayfa açtı.

Dencun Yükseltmesiyle ile Ethereum'da Dönüşüm Başlıyor

Ethereum geliştiricileri, Katman 2 çözümlerini daha ucuz ve erişilebilir hale getirecek "Dencun" isimli kritik bir ağ güncellemesini başarıyla tamamladı. Bu güncelleme, Ethereum'un tarihinde bir kilometre taşı olarak nitelendiriliyor ve Blockchain teknolojisinin geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor.

"Dencun" güncellemesinin en önemli özelliği, "blob" adı verilen yeni bir veri formatı olarak karşımıza çıkıyor. Bu format, Katman 2 çözümlerinin işlem gönderimleri için kullandıkları "calldata" yöntemine kıyasla daha az yer kaplıyor ve işlem ücretlerini önemli ölçüde düşürüyor. Bu sayede, Ethereum'da işlem yapmak daha ucuz ve daha hızlı hale geliyor.

Bloblar, Ethereum'un altyapısını bozmadan veri kullanılabilirliğini artırıyor. Bu sayede, Base, Optimism, Arbitrum One, zkSync ve Starknet gibi popüler Katman 2 çözümleri işlem ücretlerini düşürebilecek ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilecek.

"Dencun" güncellemesi, EIP-4844 teklifi de dahil olmak üzere Ethereum'a sekiz yeni kod güncellemesi daha ekliyor. Bu güncellemeler arasında, Ethereum'un yürütme ve mutabakat katmanları arasındaki iletişimi iyileştiren ve "enshrined oracle" adı verilen bir özellik de bulunuyor.

Ayrıca, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen Uniswap v4 için gerekli olan "geçici depolama" üzerine odaklanan EIP-1153 de "Dencun" güncellemesi ile birlikte aktifleştirildi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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