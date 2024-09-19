Ethereum Blockchain ağı çift aşamalı dönüşüme hazırlanıyor

Ethereum ağı tarihinin en kapsamlı güncellemesi için yeni bir strateji belirledi. Geliştiriciler, Pectra adı verilen bu büyük güncellemeyi iki aşamaya bölme kararı aldı. Bu yeni yaklaşım, güncelleme sürecini daha yönetilebilir hale getirmeyi ve olası riskleri en aza indirmeyi hedefliyor. İlk paket, 2025 yılının başlarında devreye girecek ve Ethereum ekosisteminde önemli iyileştirmeler sağlayacak.

Ethereum Ekosistemi Daha Güvenli Bir Geleceğe Adım Atıyor

Ethereum geliştiricileri, gerçekleşen toplantıda Pectra güncellemesini ikiye bölme kararı aldı. Bu karar, aslında sürpriz sayılmaz. Geliştiriciler daha önce de Pectra'nın tek seferde uygulanmasının zorluklarını tartışmış ve bölünme fikrini gündeme getirmişlerdi.

Pectra, Ethereum'un bugüne kadarki en büyük hard fork'u olma potansiyelini taşıyordu. Hard fork, bir Blockchain ağının orijinalinden ayrılması anlamına gelen teknik bir terimdir ve Ethereum'da büyük yazılım güncellemelerini uygulamak için kullanılır. Bu stratejik bölünme ile geliştiriciler, çok daha dar bir kapsama odaklanabilecekler.

İlk paketin 2025'in başlarında devreye alınması planlanıyor. Bu pakette, cüzdanların kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan EIP-7702 dahil olmak üzere sekiz Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) yer alacak EIP-7702, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'in 22 dakikada tasarladığı ünlü bir öneridir.

İkinci paketin içeriği önümüzdeki aylarda şekillenecek. Şu anki planlamaya göre bu paket, Ethereum Sanal Makinesi'nde (EVM) değişiklikler yapmayı amaçlayan önerileri ve Katman-2 Blockchain ağları için faydalı olan veri kullanılabilirlik örneklemesini iyileştiren PeerDAS özelliğini kapsayabilir.

Ethereum Vakfı araştırmacısı Alex Stokes, toplantıya liderlik ederken "Mevcut Pectra'yı bir şekilde bölme konusunda anlaşma var gibi görünüyor. Daha sonra, bir sonraki adımda ne olacağını belirleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Alex Stokes ayrıca "Herkesin yeni şeyler eklemek isteyebileceğini anlıyorum. Ancak ben, kapsamı çok dar tutmaktan yanayım. Çünkü bu, ikinci fork'u ilkine göre çok hızlı bir şekilde piyasaya sürme şansımızı en üst düzeye çıkaracak." diye ekledi.

Bu stratejik bölünme kararı, Ethereum ekosisteminin geleceği için büyük önem taşıyor. Geliştiriciler, güncelleme sürecini daha yönetilebilir hale getirerek, Ethereum'un güvenliğini ve performansını artırmayı hedefliyor.