Ethem Emin Nemutlu: Benim hikayelerim dijital platformların maşası olamaz!

Son dönemlerde yazdığı eserlerle tüm kitap severlerin ve yapımcıların dikkatini çeken Ethem Emin Nemutlu'ya senaryo teklifleri gelmeye devam ediyor! Her defasında bu platformların, toplumun yapısını değiştirmeye yönelik mesajlar verdiğini ifade ettiğini vurgulayan yazar bu sisteme maşa olmayacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde son kitabını da okurlarıyla buluşturan Ethem Emin Nemutlu, gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu gizleyemediğini vurgulayarak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kader Gayrete Aşıktır" adlı kitabımızı geçtiğimiz günlerde okurlarımla paylaşmanın sevincini yaşıyorum. Her yıl düzenli olarak yeni bir kitap yazma gayreti içerisindeyim. Ancak bu gayretle birlikte korumaya çalıştığım bir de reyting ahlakı var. İnsanlar para kazanmak uğruna, toplumumuzun yapısını ve değerlerine zarar vermekten kaçınmıyorlar. Son kitabıma dün yeni bir teklif geldi. Ünlü bir platformda dizisi çekilmek istendi. Benim, tanıtımında imzam bulunan hiçbir projede aile yapılarını bozmaya çalışan, uyuşturucu kullanımını iyi bir şey gibi gösteren, çocuklarımıza kadar uzanan kişilik değişikliğine vurgu yapılamaz! Bırakın vurguyu, yanından bile geçemez! Yine kabul etmedim.

Özellikle ünlü dijital platformların reytingin bile ahlakını değiştirdiği ifade eden yazar, bazı grupların da sırf bu düşünceyi empoze etmek adına ciddi fonlandığını dile getirdi. Aile yapılarını ve kişilikleri bozan her dizinin de rtük tarafından erişim engeli konması gerektiğini dile getiren Ethem Emin Nemutlu:

Gördüğünüz üzere özellikle İslami coğrafyanın yapısını değiştirmek isteyen ve darbe vurmak isteyenlerin yeni savaş ağı bu platformlar. Viral içerikler, subliminal mesajlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin genleriyle, kişilikleriyle oynamak isteyen bu zihin yapısı, artık bizim gibi toplum tarafından kabul görmüş ve söyledikleri bir kesime sirayet eden yazarların peşine düşmüş durumda. Diğer senarist dostlarımdan da ricam para kazanmak uğruna bir toplumun ve neslin sonunu getirmesinler. Unutmamak gerekir ki, yaptığımız her projeye imza atıyoruz. Bu imza bugün değer görmese bile iz bırakarak nesiller sonraya hitap edecek. İyi anılmak ve güzel hatırlanmak için bu ve bunun gibi umut tacirlerine itibar etmemelerini öneriyorum.

diyerek sözlerine son verdi.