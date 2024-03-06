Ethem Eke kimdir? Memleket Partisi Adana Belediye Başkan Adayı Ethem Eke kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Adana Belediye Başkan adayı ise Ethem Eke oldu. Ethem Eke kimdir? Ethem Eke nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ETHEM EKE KİMDİR?

1988 yılında Adana'da doğan Ethem Eke, eğitim hayatına yine Adana'da başlamış ve ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamlamıştır. Adana Erkek Lisesi'nden (Yabancı Dil Ağırlıklı) mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazanmıştır. Üniversite yıllarında YTÜ İşletme Kulübü'nde ve Yılın Yıldızları etkinliklerinde yöneticilik yapmıştır.

İkinci lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde sürdüren Ethem Eke, inşaat, proje ve mühendislik alanlarında hizmet veren bir şirketin kurucu ortağı ve yöneticisidir. Uzmanlık alanı kentsel dönüşüm ve gelişim olan Eke, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Komisyon Danışmanlığı yapmıştır. İyi seviyede İngilizce bilen Ethem Eke, evli ve iki çocuk babasıdır.