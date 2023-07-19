Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disipline sevk edilenlerden Ethem Baykal gündem oldu. Peki, Ethem Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti'den ihraç edilen Ethem Baykal kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika!

Meral Akşener'in partisinde gelen son dakika haberlerine göre 6 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu isimler arasında bulunan Ethem Baykal ise çok merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, Ethem Baykal kimdir, nereli, kaç yaşında? İyi Parti'den ihraç edilen Ethem Baykal kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika! İşte detaylar…

ETHEM BAYKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ethem Baykal, 15 Mart 1960 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Makine Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Daha sonra 1983 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İdari Bilimler Yüksek Lisans programını tamamladı ve aynı dönemlerde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de yine dereceyle mezun oldu.

ETHEM BAYKAL İYİ PARTİ'DENNEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

1989 yılından bu yana Baykal Hukuk Bürosu'nda Ticaret, İdare, Enerji ve Ceza Hukuku uzmanlık alanında serbest avukat olarak çalıştı. Ayrıca biri Ultrasonik Endüstriyel Otomasyon, diğeri Makine İmalatı ve Elektronik alanında olmak üzere iki ayrı firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak sanayicilik faaliyetlerini sürdürdü. Gençliğinden bu yana birçok sivil toplum kuruluşunda, yönetici, üye ve gönüllü olarak yer aldı; topluma fayda sağlayan projeleri destekledi. Hukukçu ve iş insanı olarak ülkemizin işsizlik, yoksullaşma, eğitimde ve girişimcilikte fırsat eşitliği gibi sorunlarına çözüm önerileri sunan bilimsel ve mesleki raporların hazırlanmasında yer aldı.

Siyasi hayatı boyunca Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere katıldı.

2015 yılından bu yana Sayın Genel Başkan ile birlikte İYİ Parti kuruluşunda kurucu olarak yer aldı. Halihazırda İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.