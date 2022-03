Ete zam mı geldi? 22 Mart Salı et kaç TL?

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu zammın ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi. 22 Mart Salı et kaç TL? Ete zam mı geldi?

ETE ZAM MI GELDİ?

Bu çerçevede Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşının kilosu 62,5 liradan 92 liraya çıktı.

PİRZOLA 103 LİRADAN 152 LİRAYA ÇIKTI

Kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, pirzola 103 liradan 152 liraya yükseldi. Gövde tavuğun fiyatı 23,25 liradan 26,5 liraya çıktı.

