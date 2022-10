Ete zam gelecek mi? Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı yanıtladı!

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et ve süt ürünlerine yüzde 35'e yakın zam geleceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Ete zam gelecek mi?

Ete zam gelecek mi? Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et ve süt ürünlerine yüzde 35'e yakın zam geleceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, Ete zam gelecek mi? İşte detaylar...

ETE ZAM GELECEK Mİ?

Ete zam yapılacağına dair ortaya atılan iddialara Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Yardımcı yanıt verdi. Yardımcı, ete pandemiden beri yüzde 30 zam geldiğini hatırlatarak "Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor. Geçen seneki etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var" dedi.

Yardımcı, açıklamaların spekülatörlük olduğunu belirterek şunları söyledi. "Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor. Geçen seneki etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var. Her gıda maddesine 3-4 katı zam gelirken, baktığımız zaman şu an en ucuzu ettir. Pandemiden beri ete yüzde 30 zam geldi."

Üreticiyi yakından ilgilendiren ve et fiyatına etki eden zamlardan da bahseden Yardımcı, "Bu çok büyük bir zam değil çünkü yeme yüzde 300 zam gelmiş. Üretici kar mı ediyor hayır. Verilen destek büyük yetiştiricilere değil, 3-5- 10 hayvanı olana da destek verilmelidir. 50-100 hayvanı olan da zaten para var. Girdilerimiz düşerse vatandaşımız daha ucuza et yiyebilir. Geçen sene 120-130 TL kıyma satıyorduk bu sene ise 150-160 TL arasında satıyoruz. Kuşbaşıyı da 10 TL fazlaya veriyoruz. Kuzu but 130 TL, kuzu kol 120 TL, kıyma 150-160 TL. 30 TL'lik bir artış olmuş." ifadelerini kullandı.

"YEMDE, SÜTTE DESTEK GEREKİYOR"

Geçen sene 110 TL olan bir çuval yemin, bugün 350-400 TL'ye dayandığını hatırlatan Yardımcı," Biz besiciliğimizi kurtarmak istiyorsak, üreticilerimize destek olmamız gerekir. Yemde, sütte, diğer konularda destek verirsek Türkiye'de hayvancılık bitmez. Spekülatörlüğe gerek yok. Türkiye'de güzel bir hayvancılık vardır ama destek lazım. Süt bugün 10 TL bile olsa ucuz" diye konuştu.