Ete zam geldi mi?Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına zam yaptığı yönünde bilginin dolaşması üzerine Ete zam geldi mi? Son Dakika! Et ve Süt Kurumu zam var mı 2022? araştırmaları yapılıyor. Son dönemde artan enflasyonla birlikte birçok ürüne zam geliyor. Kırmız et ve tavuk ürünleri de bu zamlardan nasibini aldı. Peki, ete zam geldi mi, et fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

ETE ZAM GELDİ Mİ?

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu zammın ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi.

PİRZOLA 103 LİRADAN 152 LİRAYA ÇIKTI

Kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, pirzola 103 liradan 152 liraya yükseldi. Gövde tavuğun fiyatı 23,25 liradan 26,5 liraya çıktı.

Zamdan önceki fiyatlar ve zamlı fiyatlar şöyle:

Eski fiyatlar

Zamlı fiyatlar

