Gıda fiyatlarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'ne "Fiyatları indirin" talimatı vermişti. Et fiyatları düşecek mi ve gıda fiyatlarında indirim olacak mı araştırılıyor. Peki, Et fiyatları düşecek mi? Tarım Kredi Kooperatifleri et ürünlerinde indirim var mı?

Tarım Kredi Marketlerinde büyükbaş hayvan eti indirimi olacak mı sorusunu araştıran vatandaşlar, et fiyatları düşecek mi merak ediyor. Yeni indirim haberini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketlerindeki büyükbaş hayvan etlerinde indirimli satışa başlayacağını söyledi. Et fiyatları düşecek mi? Tarım Kredi Kooperatifleri et ürünlerinde indirim var mı? Detaylar haberimizdedir…

ET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce fiyatları indirmesi konusunda talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatifi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Devlet Su İşleri'nin 34 Adet Hidroelektrik Santral Açılışı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, "Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketlerindeki büyükbaş hayvan etlerinde yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ET ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM VAR MI?

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği talimatın detaylarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünlerin girdi ve çıktı fiyatıyla satılarak vatandaşların korunması istediklerini belirtti. Erdoğan, "Etiketlerde ürünleri başa baş satacaksınız" diyerek verdikleri talimatın uygulanıp uygulanmadığını kontrol edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerinin devamında ise, "Biz laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum.

Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek" ifadelerini kullandı.