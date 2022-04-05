Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var 2022? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!

FATİH, İSTANBUL (Haberler.com) - Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Fatih'teki Et ve Balık Kurumu satış mağazasına gelenler kasaplara göre daha ucuza satılan kıyma ve etten almak için beklediler. Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!

ET VE SÜT KURUMU MAĞAZALARI HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Vatandaşlar kasapta kilosu 39 liradan satılan kıymayı 29 liradan, 41 liradan satılan dana kuşbaşıyı ise 31 liradan aldı. Ancak satılan et miktarı az olunca her vatandaş 1'er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi. Kuzu eti ise yoktu. Bir vatandaş kuzu eti almak için geldiğini ancak satılmadığı için geri döndüğünü söyledi. Bir vatandaş ise sadece birer kilo kıyma ve kuş başı alabildiğini söyleyerek yeniden sıraya gireceğini ifade etti.

Adana Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

Ankara Ulus Satış Mağazası

Ankara Kızılay Satış Mağazası

Ankara Yüzüncü Yıl (Merkez) Satış Mağazası

Ankara Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

Denizli Satış Mağazası

Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

Erzurum Gez Satış Mağazası

İstanbul Beylikdüzü Satış Mağazası

İzmir Satış Mağazası

Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

Sivas Satış Mağazası

Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası

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