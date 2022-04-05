Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var 2022? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!
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Fatih'te Et ve Balık Kurumu satış mağazaları önünde kasaplara göre daha ucuza satılan etten almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları haberimizde...
FATİH, İSTANBUL (Haberler.com) - Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Fatih'teki Et ve Balık Kurumu satış mağazasına gelenler kasaplara göre daha ucuza satılan kıyma ve etten almak için beklediler. Et Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları!
ET VE SÜT KURUMU MAĞAZALARI HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?
Vatandaşlar kasapta kilosu 39 liradan satılan kıymayı 29 liradan, 41 liradan satılan dana kuşbaşıyı ise 31 liradan aldı. Ancak satılan et miktarı az olunca her vatandaş 1'er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi. Kuzu eti ise yoktu. Bir vatandaş kuzu eti almak için geldiğini ancak satılmadığı için geri döndüğünü söyledi. Bir vatandaş ise sadece birer kilo kıyma ve kuş başı alabildiğini söyleyerek yeniden sıraya gireceğini ifade etti.
Adana Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Ağrı Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Ankara Ulus Satış Mağazası
Ankara Kızılay Satış Mağazası
Ankara Yüzüncü Yıl (Merkez) Satış Mağazası
Ankara Sincan Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Denizli Satış Mağazası
Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Erzurum Gez Satış Mağazası
İstanbul Beylikdüzü Satış Mağazası
İzmir Satış Mağazası
Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası
Sivas Satış Mağazası
Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Satış Mağazası