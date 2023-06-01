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ESTÜ Hasan Polatkan Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi uğurlandı

ESTÜ Hasan Polatkan Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi uğurlandı

Turizm Haberleri

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından işletilen Hasan Polatkan Havalimanı'nda hac seferlerinin başladığı bildirildi. İlk hac kafilesi Medine'ye uğurlandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından işletilen Hasan Polatkan Havalimanı'nda hac seferlerinin başladığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 169 kişiden oluşan yılın ilk hac kafilesi, Hasan Polatkan Havalimanı'ndan Medine'ye uğurlandı.

İlk hac seferinde çevre illerden gelen kafileler, havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yakınlarını kutsal topraklara uğurlayan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Eskişehir'den hac seferlerinin düzenlenmesinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Hasan Polatkan Havalimanı'nın varlığının bölgede yaşayan vatandaşlar için büyük kolaylık olduğunu ifade etti.

Hasan Polatkan Havalimanı'nda hac seferlerinin ilerleyen dönemlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Turizm

Hasan Polatkan Havalimanı Eskişehir Turizm Haberler

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