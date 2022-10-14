Estpital International: Yanlış Beslenme Alışkanlıkları da Saç Dökülmesine Neden Oluyor

Yanlış beslenme alışkanlıklarının da saç dökülmesinin önemli etkileyicileri arasında yer aldığını ifade eden Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Saç dökülmesi hem kadınlar hem de erkekler tarafından şikâyet edilen konular arasında yer alıyor. Saçların normalden fazla dökülmesi, ciddiye alınması gereken bir soruna işaret ediyor. Normalden fazla saç dökülmelerinde saç ekimi sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Artık birçok insan saç ekiminden yararlanarak çok daha gür saçlara kavuşuyor."

Saç Dökülmesinin Pek Çok Nedeni Bulunuyor

Saç dökülmesinin birçok nedeni bulunduğunun altını çizen Med. Dir. Yunus Emre Yıldırım, saç dökülmesinin nedenleri hakkında açıklamada bulundu: "Yanlış beslenme alışkanlıkları, saç dökülmesinin temel nedenleri arasında yer alıyor. Bilindiği üzere saç canlı bir organdır ve saçların beslenmesi de saçların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için önemli bir yere sahiptir. Eğer düzenli ve dengeli bir şekilde beslenmiyorsanız bu durum saçlarınıza olumsuz bir şekilde etkide bulunacaktır. Yanlış beslenmenin yanı sıra genetik etkenler de saç dökülmelerine neden oluyor. Erkeklerde saç dökülmesinde genetik nedenler sıklıkla görülüyor. Erkek tip hormon olarak bilinen hormon, erkekler de saç dökülmelerine neden oluyor. Bunun yanı sıra genetik nedenlerden ötürü meydana gelen dökülmeler kadınlarda da görülüyor. Deri problemleri, hormonal sorunlar, vitamin ve mineral eksikliği de saç dökülmelerine sebebiyet veriyor. Tabi herkesin bildiği üzere sigara kullanımı bir diğer etken, kan dolaşımını baskıladığı için saç köklerinin beslenmesini zorlaştırdığı ve zamanla dökülmeye sebep olduğu bilinmekte"

Saç Dökülmesinde Saç Ekimi Sıklıkla Kullanılan Bir Tedavi Yöntemi

Saç dökülmelerinde etkin bir tedavi yöntemi olarak saç ekiminin tercih edildiğini belirten Med. Dir. Yunus Emre Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Birçok insanda saç dökülmesi meydana geldiği için saç ekiminden faydalanan kişi sayısında da artış meydana geliyor. DHI, FUE olmak üzere farklı saç ekim yöntemleri ile gerçekleştirilen saç ekimi, saçsız bölgede sağlıklı saç köklerinin oluşmasını sağlıyor. Bu durum, gür ve yoğun saçlara ulaşılmasını olanaklı hale getiriyor. Saç ekiminde başarıya ulaşılabilmesi için DHI, Sapphire FUE gibi yenilikçi tekniklerin kullanılması oldukça önemli."