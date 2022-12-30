Sabah ezanında duymakta olduğumuz Esselatu hayrun minen nevm ne demek? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve anlamı sık sık Esselatu hayrun minen nevm ne anlama geliyor? Soruru ile arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Esselatu hayrun minen nevm ne demek? Esselatu hayrun minen nevm ne anlama geliyor?

Esselatu hayrun minen nevm ne demek? Sorusu, sabah ezanına dair en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin sıklıkla araştırılan sorulardan bir tanesi de Esselatu hayrun minen nevm ne anlama geliyor? Sorusu oluyor ve arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Esselatu hayrun minen nevm ne demek? Esselatu hayrun minen nevm ne anlama geliyor?

ESSELATU HAYRUN MİNEN NEVM NE DEMEK?

Esselatu hayrun minen nevm Türkçe karşılık olarak "Namaz uykudan hayırlıdır." Anlamını taşımaktadır ve Müslümanları namaza çağırarak namazın uykudan daha hayırlı olduğunu bildirmek amacıyla sabah ezanında yer almaktadır.