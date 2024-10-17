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Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü?

Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü?
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Antalya'da Kıvanç Şensöz'ün attığı tek yumrukla komaya soktuğu çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'dan, kötü haber geldi. Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü? Detaylar...

Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü? Antalya'da Kıvanç Şensöz'ün attığı tek yumrukla komaya soktuğu çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'dan, kötü haber geldi. Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü? Ayrıntılar...

EŞREF YUNUS YILDIRICI ÖLDÜ MÜ?

Antalya'da eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğraflarının başka bir işletme tarafından izinsiz kullanıldığını gören Kıvanç Ş.'nin öfkeden gözü döndü. Soluğu çiçek deposunda alan şahıs, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı öldüresiye dövdü. Hastanede tedavi altına alınan Yıldırıcı'nın beyin ölümü gerçekleşti.

Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü?

Spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı, kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı (25) ve babaları Muhammet Yıldırıcı (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor.

Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı yüzü net görünmeyen fotoğrafı gören Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi.

Firdevs Yıldırıcı, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını belirterek özür diledi. Kıvanç Şensöz, hatayı yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı özür dilemek için Şensöz'ün yanına gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü?

Eşref Yunus Yıldırıcı'nın darbedildiği anlar, çiçek deposunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Kıvanç Şensöz'ün depoya giren Eşref Yunus Yıldırıcı'ya aniden yumruk attığı ve yere düştükten sonra tekmelediği görüldü. Olay sırasında sesleri duyup, koşarak gelen dayı Ali Okur'un duruma müdahale ederek, "Sen ne yaptın?" sorusuna Kıvanç Şensöz'ün "Karımın fotoğraflarını paylaşırsa, bu şekilde olur" dediği görüntülere yansıdı. "Aklı başında mı" sorusuna ise Şensöz'ün "Değil" karşılığını vermesi ve bir kadının feryat etmesi de kameralara yansıdı.

Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Doktorlar, Yıldırıcı'nın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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