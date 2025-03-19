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Eşref Rüya nerede çekiliyor?

Eşref Rüya nerede çekiliyor?
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Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya için geri sayım başladı. Başrol oyuncularından Demet Özdemir, dizide Nisan adlı bir müzisyene hayat veriyor. Peki, Eşref Rüya nerede çekiliyor?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya nerede çekiliyor?

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle hesaplaşırken beklenmedik bir karşılaşma hayatını altüst eder. Özgürlüğüne kavuştuğundan beri peşinden koştuğu hayali, onu tehlikeli bir yol ayrımına sürükleyecektir.

Diğer tarafta, ideallerine tutunmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşmak için büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Eşref'in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekilir.

Güç savaşlarının kızıştığı yeraltı dünyasında dengeler değişirken, herkesin kendi oyununu oynadığı bu mücadelede aşk, ihanet ve sadakat sınanacaktır.

Eşref Rüya nerede çekiliyor?

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya nerede çekiliyor?

EŞREF RÜYA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarının iddialı dizileri arasında yer alan "Eşref Rüya" dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide yer alan karakterlerin ise gerçek hayatta kimi anlattığı merak ediliyor. Özellikle de Eşref Rüya dizisinin Eşref'inin gerçek hayatta kimi anlattığı merak edilenler arasında yer alıyor. Mafya ve aşk temalarının ön plana çıktığı Eşref Rüya dizisi tamamen kurgusal bir hikâyeye dayanıyor.

Eşref Rüya nerede çekiliyor?

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul'da gerçekleşiyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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