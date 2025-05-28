Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 10. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

21 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 9. bölümünde Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardır. Eşref bir yandan Nisan'ı korumak için çabalarken diğer tarafta ona ihanet edenin kimliğini bulmaya çalışır. Eşreflerin yokluğu ekibin alarm vermesine sebep olurken, kumpası hazırlayan Kadir olayları gizlice takip eder. Çiğdem, Atıf'a yaptığı hamleyle büyük bir çıkmaza girer. Oyununu devam ettirmek için büyük riskler almaya hazırdır. Kadir'in üzerindeki şüpheler artarken, ihanetini gizlemek için elinden geleni yapacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüreği yeten karşıma çıksın!"

Eşref, Nusret Ağa'ya yaşaması için son bir şans verir. Nusret Ağa ise bu şansı değerlendirmeyi reddedince çatışma çıkar ve Eşref, tereddüt etmeden tek kurşunla Ağa'nın kafasına sıkar. Peki bu kurşun aynı zamanda Kadir'e verilen bir gözdağı mı?

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.