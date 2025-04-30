Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 6. bölüm izleme linki var mı?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya'nın ekrana geliyor. İzleyiciler, Eşref ve Nisan'ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Eşref Rüya'nın yeni bölümü çarşamba akşamı başlıyor. Eşref Rüya CANLI izleme linki var mı? Eşref Rüya 6. bölüm izleme linki var mı?

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

Eşref, Nimet'in oyununu bozar. Nisan'la derinleşen ilişkisinde Kadir'in rakip olarak karşısına çıkması, Eşref'in dengesini alt üst eder.

Bu sırada Nisan'ın Eşref'e yakınlığı Gürdalların dikkatini çekince Nisan, ifşa olma riskiyle karşı karşıya gelir.

Eşref, Nusret'le arasındaki husumeti bitirmek için ikna olduğu sırada sürpriz bir gelişmeyle tüm gemileri yakmaya karar verir. Eşref'in son hamlesi bu sefer yalnızca kendini değil, yakınlarını da ateşe atmasına sebep olacaktır. Nisan ise sırlarının açığa çıkmasına engel olmak için Eşref'in kalbini sarsacak bir hamle yapacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Tutarsam bırakmam!" Nisan, Çiğdem'in Eşref'e olan takıntısından şüphelenmeye başlıyor. Ekip, Nisan'dan mı şüpheleniyor? Eşref'ten Nisan'a romantik cümle!

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.