Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi! Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim listesindeki kişiler kim?
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Galatasaray başkanlık seçimlerinde adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi belli oldu. Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi! Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim listesindeki kişiler kim?
Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesindeki kişiler dikkat çekiyor. Yönetim kurulundaki kişiler Galatasaraylı sporseverlerin ilgisini çekmekte. Yönetim kurulunda yer alan isimlerin Galatasaray kulübüne fayda sağlayabilecekmi sorusu merak ediliyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim listesinde kimler var?detaylar haberimizde...
EŞREF HAMAMCIOĞLUNUN YÖNETİM LİSTESİ
Asil Üyeler: Osman Kocaman, Boğaç Göncü, Murat Uysal, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman, Tamer Saka.
Yedek Üyeler: Sadık Burçin Tuncel, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu.
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