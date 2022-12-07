Şanlıurfa'nın Eski Belediye Başkanı ve milletvekili. 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştır. Peki, Eşref Fakıbaba kimdir? Eşref Fakıbaba kaç yaşında, nereli? Eşref Fakıbaba hayat ve biyografisi!

AK Parti adayı olarak girdiği 2004 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. 2009 yerel seçimleri öncesinde partisindeki temayül yoklamasında birinci olmasına karşın aday gösterilmedi. Basında ses getiren bu gelişmeye ilişkin olarak, AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekillerinin "Urfa'da ceketimizi koysak yüzde 70 oy alır" diyerek parti başkanı Erdoğan'ı ikna ettikleri öne sürüldü. Peki, Eşref Fakıbaba kimdir? Eşref Fakıbaba kaç yaşında, nereli? Eşref Fakıbaba hayat ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba (16 Aralık 1951, Birecik), Türk doktor ve siyasetçi. Şanlıurfa'nın Eski Belediye Başkanı ve milletvekili. 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştır.

Manifaturacı bir babanın beş çocuğunun en küçüğü olarak Şanlıurfa, Birecik'de doğdu. Birecik Lisesinden mezun oldu. Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında lisans öğrenimini tamamladı.

1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı, iki yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu ve burada 11 yıl boyunca başhekim olarak çalıştı.

Siyasi kariyeri

AK Parti adayı olarak girdiği 2004 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. 2009 yerel seçimleri öncesinde partisindeki temayül yoklamasında birinci olmasına karşın aday gösterilmedi. Basında ses getiren bu gelişmeye ilişkin olarak, AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekillerinin "Urfa'da ceketimizi koysak yüzde 70 oy alır" diyerek parti başkanı Erdoğan'ı ikna ettikleri öne sürüldü.

Fakıbaba, aday gösterilmemesi üzerine Ocak 2009'da partiden istifa etti ve seçimlerde bağımsız aday olduğunu açıkladı. Saadet Partisi, Fakıbaba'nın adaylığına açık destek verdi. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak birinci olan Fakıbaba, yeniden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. Ertesi yıl Saadet Partisi'ne katıldı. Şanlıurfa, 2012 yılı sonunda "büyükşehir" statüsüne yükseltildi.

Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılmasını gerekçe göstererek Saadet Partisinden ayrıldı ve 22 Ocak 2013 tarihinde yeniden AK Partiye katıldı. 2014 yerel seçimlerinde tekrar aday olmadı ve görevdeki on yılın ardından Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Haziran 2015'teki seçimlerde ve dört ay sonra tekrarlanan seçimlerde AK Partiden Şanlıurfa milletvekili seçildi. 2018 genel seçimlerinde partisinin oyu yüzde 64'ten yüzde 52'ye gerilese de, yeniden milletvekili seçilmeyi başardı. 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı.

20 Ekim 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla hem AK Parti üyeliğinden, hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. 26 Ekim 2022 tarihinde resmî olarak İYİ Partiye katıldı.

Kişisel yaşamı

Gül Fakıbaba ile evlidir. Bu evlilikten Esin ve Selin adlarında iki kızı olmuştur.

1997'de Fırat adlı dizide rol almıştır