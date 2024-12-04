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Esra Yakut kimdir? Kaybolan Esra Yakut kaç yaşında, nereli?

Esra Yakut kimdir? Kaybolan Esra Yakut kaç yaşında, nereli?
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu. Peki, Esra Yakut kimdir? Kaybolan Esra Yakut kaç yaşında, nereli?

Diyarbakır'da, 19 yaşındaki Esra Yakut, arkadaşlarına, dershaneden çıkıp eve gideceğini söyledi. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyo. Esra Yakut kimdir? Kaybolan Esra Yakut kaç yaşında, nereli?

ESRA YAKUT KİMDİR?

Ergani'de dün dershaneye giden ve saat 16.00 sıralarında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

İddiaya göre; aile, kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.

Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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