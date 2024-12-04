Esra Yakut bulundu mu? Esra Yakut öldü mü, yaşıyor mu?

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dershaneye giden ve bir daha eve dönmeyen 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alınamıyor. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Genç Esra'yı arama çalışmaları sürüyor. Esra Yakut bulundu mu? Esra Yakut öldü mü, yaşıyor mu?

ESRA YAKUT BULUNDU MU?

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut'tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

İddiaya göre; aile, kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.

Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

ARKADAŞLARINA EVE GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Esra Yakut'un, dershane çıkışında arkadaşlarına eve gideceğini söylediği ancak eve hiç uğramadığı öğrenildi. Bu bilgi üzerine arama çalışmalarını genişleten güvenlik güçleri, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında yoğunlaştı. Bölgedeki kamera kayıtları ve tanık ifadeleri de değerlendirilerek genç kızın izine ulaşılmaya çalışılıyo