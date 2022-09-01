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Esra Yağan kimdir? Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli?

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Esra Yağan kimdir? Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli?

TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda, hafta içi her gün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Peki, Esra Yağan kimdir? Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda adlı yarışma programına yeni bir yarışmacı dahil oldu. Geçen hafta elenen Banu'nun yerine gelen yeni isim Esra Yağan oldu. İzleyiciler Esra Yağan'ın hayatını merak ediyor. Peki, Esra Yağan kimdir? Doya Doya Moda Esra kimdir? Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Esra Yağan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

ESRA YAĞAN KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Yağan, 26 yaşında.

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Esra Yağan, modayla ilgilenmeyi çok sevdiğini ve yarışmaya da kendi tarzını göstermek için katıldığını söyledi.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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