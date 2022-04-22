Habertürk Tv'de sabah kuşağında Gün Başlıyor programını sunan Esra Toptaş kimdir ve kaç yaşındadır gündeme geliyor. Esra Toptaş sunduğu programlar sayesinde isminden sıkça bahsettiriyor. Esra Toptaş mesleği ne ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Esra Toptaş kimdir? Esra Toptaş kaç yaşında, mesleği ne ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

ESRA TOPTAŞ KİMDİR?

Esra Toptaş, Habertürk TV Sabah kuşağında, Kadir Kaymakçı ile birlikte, hafta içi her gün 06:00-09:00 arası "Gün Başlıyor" programını sunmuştur. Esra Boğazlıyan Toptaş 27 Şubat 1978 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen memleketi ve nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır. Balık burcudur. 1999 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Habertürk Gazetesi Bölgesel Ekler Yayın Yönetmenliği yapmış ve Yerel Seçim 2019 programında konuklarını ağırlamış ve sunucu olarak yer almıştır. Esra Boğazlıyan Toptaş halen Habertürk yazarıdır. Sunucu Esra Toptaş 2 Temmuz 2000 tarihinde Erkan Boğazlıyan ile evlenmiştir. Çiftin Şahin Efe isminde bir çocukları vardır.

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