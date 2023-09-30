Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star ile tanınan Esra Tokelli, abartılı makyajıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir önceki bölümde çekimlere makyajsız katılan Tokelli, herkesi şaşkına çevirdi. Arama motorlarında ise Esra Tokelli kimdir? MasterChef Esra kaç yaşında? soruları aratıldı.

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli 44 yaşındadır. Balıkesirli olan MasterChef Esra, mutfak konusunda küçük yaşlardan bu yana eğitim almıştır. Sosyal medyadan yemek siparişi alan ve yaptığı tatlıları satan Esra Tokelli, daha önce Yemekteyiz adlı programa katılmış ve birinci olmuştur. Bu akşam ise 2023 MasterChef All Star'da yarışıyor.

Masterchef 2020 sezonunda yarışan Esra Tokelli, All Star kadrosuna giren 8. isim oldu. Başarılı tabakları ve mutfaktaki düzeniyle şefler tarafından sık sık takdir edilen Tokelli, tarzıyla da adından söz ettiriyor. Uzun kirpik ve abartılı makyajlar tercih eden iddialı yarışmacının doğal hali de merak konusu oldu. Zaman zaman sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Tokelli, bir önceki çekime de doğal haliyle çıktı. Tokelli'in doğal hali ise izleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Tokelli'ye abartılı makyajları yakıştırırken bir kısmı da makyajsız halini çok beğendi.