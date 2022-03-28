Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer hayatı ve biyografisi! Esra Sönmezer kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Sönmezer merak konusu oldu. İşte Esra Sönmezer hakkında merak edilen Esra Sönmezer kimdir, Esra Sönmezer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Doğum Tarihi: 23 Şubat 1983

Esra Sönmezer,Atrnavut kökenli ailenin tek çocuğudur. 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen Güzellik yarışmasında 1. seçilerek herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

Sönmezer, Türkiye Güzeli seçildiği yıl Dünya Güzeli yarışmasına katıldı ve 4. oldu ancak yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

Esra Sönmezer2004-2007 yılları arası şan, solfej ve musiki dersleri aldı. 2007 yılında Müjdat Gezen'in teşviği ile Müjdat Gezen 'Aktör Studio' oyunculuk okuluna girerek, tiyatro, muzik, dans, diksiyon ve Sinema dersleri almaya başladı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte 'Jüri' adlı kabarede, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' , 'Savaşma Seviş' ve Oda tiyatrosu ekibiylede 'Meyhane'de Tiyatro' adlı oyunlarda oynadı.

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