Esra Rabia Ünal kimdir, nereli? Esra Rabia Ünal TikTok, Instagram hesabı nedir?

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ESRA RABİA ÜNAL KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Esra Rabia Ünal, çektiği videolarla gündeme geliyor. Sosyal medyada başörtüsüyle dans eden Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu biliniyor. Bununla birlikte, Instagram ve TikTok gibi platformlarda son zamanlarda başörtüsü, çarşaf gibi İslami bazı unsurlar kullanılarak yaptığı paylaşımlardan dolayı milli ve manevi değerlere karşı çürütme operasyonu başlatıldı.

ESRA RABİA ÜNAL INSTAGRAM HESABI

Esra Rabia Ünal Instagram hesabı, "esrarabiaunal" 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.