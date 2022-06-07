Esra Özmen kimdir? TV8 2. Sayfa konuğu Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen hayatı ve biyografisi! - Haberler

Esra Özmen kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. 2. Sayfa programına konuk olan Esra Özmen kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından araştırılıyor. Sevilen şarkıcı Esra Özmen kaç yaşında ve kimdir izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programı birbirinden renkli konukları ağırlıyor. 7 Haziran 2022 günü 2. Sayfa konuğu Esra Özmen kimdir? Esra Özmen kaç yaşında, nereli?Esra Özmen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

Şarkıcı ve sunucu Esra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Şarkıcı ve sunucu olarak ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Esra Özmen, Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarından mezun olarak tamamladı. Özmen, üniversite yıllarında müzikle ilgileniyordu ve 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylemeye başlamasıyla çevresinden gelen olumlu tepkiler üzerine albüm çıkarmaya karar verdi. Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu teklifleri aldı ve sunuculuk yapmaya başladı. Esra Özmen günümüzde programalar katılıyor ve sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

TV8 2. SAYFA KONUĞU ESRA ÖZMEN KAÇ YAŞINDA?

Esra Özmen 28 Mart 1976 İzmir doğumludur. Esra Özmen 46 yaşındadır.

ESRA ÖZMEN INSTAGRAM HESABI

Esra Özmen Instagram hesabı "esraozmenofficial" 30 bin takipçisi bulunuyor.

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