Fox Tv ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı büyük izleyici kitlesine hakim olmayı başarmıştı. FOX TV ekranlarında Psikolog Esra Ezmeci'nin sunduğu "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" isimli programı Fox Tv ekranlarında göremeyen izleyiciler ise Esra Ezmeci neden ayrıldı? Esra Ezmeci hangi kanala geçti? sorularını arama motorlarında arattı. Peki, Esra Ezmeci neden ayrıldı? Esra Ezmeci programı neden bitti? Esra Ezmeci neden yok?

Esra Ezmeci final mi yaptı? sorusu Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı izleyicileri tarafından aratılıyor. Fox Tv yayın akışında programı göremeyen seyirciler Esra Ezmeci neden ayrıldı? sorusunu araştırıyor. Peki, Esra Ezmeci neden ayrıldı? Esra Ezmeci programı neden bitti? Esra Ezmeci neden yok?

ESRA EZMECİ FİNAL Mİ YAPTI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olarak gösterilen programlardan bir tanesi daha final yapıyor. FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı. MedyaRadar'ın haberine göre, programın reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması üzerine devreye giren kanal yönetimi yayını sonlandırma kararı aldı. Esra Ezmeci'nin programı, 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda oldu.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır.

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir, Kararı Ben Veririm, Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever ve İz Bıraktığın Kadar Varsın isimli Destek Yayınları'ndan çıkmış beş kitabı bulunmaktadır.