Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programının başlamasıyla birlikte birçok kişi tarafından sorulan sorular arasında yer alan Esra Ezmeci Kimdir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Esra Ezmeci Kimdir? Karşı Karşıya programının sunucusu kimdir?

FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programının sunucusu Esra Ezmeci, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yaptığı program ile insanların dikkatini çekmeyi başaran Esra Ezmeci, aynı zamanda uzman klinik psikolog olarak da görev yapmıştır. Peki Esra Ezmeci Kimdir? Karşı Karşıya programının sunucusu kimdir? İşte o detaylar.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programını sunan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran sunucu, 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Üniversite'de Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Çapa Devlet Hastanesinde stajını tamamladı. Sonrasında klinik psikolojisi üzerine yüksek lisansını bitirdi. İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde Uzman Klinik Psikolog olarak görev aldı. Bunların yanı sıra kendi Youtube kanalı üzerinden takipçilerine videolar sunmaya devam etti. Birçok farklı televizyon programına yorumcu olarak katıldı. Şimdi ise TV8 Ekranlarında yer alan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programını sunmaktadır.