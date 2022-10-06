FOX TV ekranlarında Psikolog Esra Ezmeci'nin sunduğu "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" isimli program final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. İzleyiciler, Esra Ezmeci'nin programının neden yayın akışında yer almadığını araştırıyor. Peki, Esra Ezmeci Karşı Karşıya neden yok? Esra Ezmeci Karşı Karşıya neden final yaptı? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olarak gösterilen programlardan bir tanesi daha final yapma kararıyla gündeme geldi. İzleyiciler, Esra Ezmeci'nin programının neden yayın akışında yer almadığını araştırıyor. Peki, Esra Ezmeci Karşı Karşıya neden yok? Esra Ezmeci Karşı Karşıya neden final yaptı? Detaylar haberimizde...

ESRA EZMECİ KARŞI KARŞIYA NEDEN YOK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olarak gösterilen programlardan bir tanesi daha final yapıyor. FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı. MedyaRadar'ın haberine göre, programın reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması üzerine devreye giren kanal yönetimi yayını sonlandırma kararı aldı. Esra Ezmeci'nin programı, 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda olacak.

ESRA EZMECİ KARŞI KARŞIYA NEDEN FİNAL YAPTI?

MedyaRadar'ın haberine göre, programın reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması üzerine devreye giren kanal yönetimi yayını sonlandırma kararı aldı. Yeni yayın dönemine iddialı başlayan program, 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda olacak.