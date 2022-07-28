Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya canlı izle! Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya 28 Temmuz 2022 canlı izle! Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya canlı izleme linki!

Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya FOX Tv'de yayınlanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan program, yapımını Karga Film'in üstlendiği Karşı Karşıya Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin sunumuyla ekranlarda. Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya'da sosyal yaşamlarında anlaşmazlık yaşayan ya da açmaza düşen insanların gerçek yaşam öyküleri mercek altına alınarak çözümler üretilecek. Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya canlı izle! Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya canlı izleme linki! Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya 28 Temmuz 2022 canlı izle! Detaylar haberimizdedir…

ESRA EZMECİ İLE KARŞI KARŞIYA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya programı FOX Tv'de hafta içi her gün saat 16:00'da seyircisi ile buluşuyor.

ESRA EZMECİ İLE KARŞI KARŞIYA CANLI İZLEME LİNKİ!

ESRA EZMECİ İLE KARŞI KARŞIYA

Yapımını Karga Film'in üstlendiği Karşı Karşıya Klinik Psikolog Esra Ezmeci'nin sunumuyla ekranlarda. Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya 'da sosyal yaşamlarında anlaşmazlık yaşayan ya da açmaza düşen insanların gerçek yaşam öyküleri mercek altına alınarak çözümler üretilecek. Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya hafta içi her gün 16:00'da FOX'ta!

ESRA EZMECİ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır.

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir, Kararı Ben Veririm, Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever ve İz Bıraktığın Kadar Varsın isimli Destek Yayınları'ndan çıkmış beş kitabı bulunmaktadır.

Esra Ezmeci

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