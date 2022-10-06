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Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya neden bitiyor?

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Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya neden bitiyor?

FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için alınan karar programın izleyicilerini üzdü. Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programının izleyicileri Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya neden bitiyor? Merak etti. Peki, Esra Ezmeci neden final? Esra Ezmeci programı neden bitiyor?

Reytinglere yenilen Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı final yapıyorReytinglere yenilen Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı final yapıyor
04 Ekim 2022 Fox Yayın Akışı04 Ekim 2022 Fox Yayın Akışı
Esra Ezmeci Karşı Karşıya neden yok? Esra Ezmeci Karşı Karşıya neden final yaptı?Esra Ezmeci Karşı Karşıya neden yok? Esra Ezmeci Karşı Karşıya neden final yaptı?

Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için alınan karar programın izleyicilerini üzdü. Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programının izleyicileri Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya neden bitiyor? Merak etti. Peki, Esra Ezmeci neden final? Esra Ezmeci programı neden bitiyor? İşte detaylar...

Gazeteci Fulya Öztürk'ün ayrılmasıyla FOX TV ekranlarında "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" isimli programı sunmaya başlayan Psikolog Esra Ezmeci, reytinglerde istenilen sonuca ulaşamadı. Yeni sezona iddialı başlayan programda yarın son bölümüyle ekrana gelecek.

MedyaRadar'ın haberine göre, programın reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması üzerine devreye giren kanal yönetimi yayını sonlandırma kararı aldı. Yeni yayın dönemine iddialı başlayan program, 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda olacak

Bir süre gündüz kuşağında yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk, eski mesleğine geri dönmek için programdan ayrılma kararı almış onun yerine de programda psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci getirilmişti.

Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya neden bitiyor?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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