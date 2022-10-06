FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için alınan karar programın izleyicilerini üzdü. Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programının izleyicileri Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya neden bitiyor? Merak etti. Peki, Esra Ezmeci neden final? Esra Ezmeci programı neden bitiyor?

Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? FOX TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için alınan karar programın izleyicilerini üzdü. Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programının izleyicileri Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya bitiyor mu? Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya neden bitiyor? Merak etti. Peki, Esra Ezmeci neden final? Esra Ezmeci programı neden bitiyor? İşte detaylar...

ESRA EZMECİ İLE KARŞI KARŞIYA BİTİYOR MU?

Gazeteci Fulya Öztürk'ün ayrılmasıyla FOX TV ekranlarında "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" isimli programı sunmaya başlayan Psikolog Esra Ezmeci, reytinglerde istenilen sonuca ulaşamadı. Yeni sezona iddialı başlayan programda yarın son bölümüyle ekrana gelecek.

ESRA EZMECİ İLE KARŞI KARŞIYA NE ZAMAN FİNAL?

MedyaRadar'ın haberine göre, programın reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması üzerine devreye giren kanal yönetimi yayını sonlandırma kararı aldı. Yeni yayın dönemine iddialı başlayan program, 7 Ekim 2022 Cuma günü son kez ekranlarda olacak

FULYA ÖZTÜRK'ÜN YERİNE GELMİŞTİ

Bir süre gündüz kuşağında yayın yapan gazeteci Fulya Öztürk, eski mesleğine geri dönmek için programdan ayrılma kararı almış onun yerine de programda psikolog olarak görev alan Esra Ezmeci getirilmişti.