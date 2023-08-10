Psikolog Esra Ezmeci'nin sunduğu "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" isimli programın hangi kanalda yayınlanmakta olduğu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Esra Ezmeci hangi kanalda? Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı nerede yayınlanıyor?

Psikoloji alanında kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci tarafından sunulmakta olan programın detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Konu hakkında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Esra Ezmeci hangi kanalda? Sorusu oluyor. Peki, Esra Ezmeci hangi kanalda? Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı nerede yayınlanıyor?

ESRA EZMECİ HANGİ KANALDA?

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı yeni saati ve yeni kanalında 7 Ağustos tarihinden itibaren hafta içi her gün saat 14.20'de Beyaz TV'de ekranlara gelecek. Daha önce birçok kez reyting haberleri ile gündeme gelen program artık yayın hayatına Beyaz TV'de devam edecek. Buna göre Esra Ezmeci Beyaz TV'de yayınlanacak.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2003'te İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halka İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2011 yılında ise İstanbul Haliç Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yeniden lisans öğrenimi gördü. Bölümünü birincilikle tamamlayan Ezmeci, ardından aynı kurumda Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisansa başladı. Yüksek lisansın ardından öğrenimine, Adli Bilimler alanında doktora yapmak üzere devam etti. Psikoloji alanında kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, ilk kitabını yayımladığı 2018 yılından bu yana çok satanlar listelerindeki yerini koruyor. Ezmeci, gündelik yaşam ve ilişkilere dair önemli çıkarımlarıyla birçok takipçisinin ve okurunun hayatına dokunuyor. Bireysel danışmanlık, aile - ilişki - evlilik danışmanlıkları, ergen psikolojisi, bağımlılık tedavisi vb. alanlarda da önemli çalışmaları bulunan Ezmeci, özgün teknikleriyle alanının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.