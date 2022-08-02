Esra Ezmeci çocuğu var mı? Esra Ezmeci oğlu kim?

Sosyal medya hesabından düzenli olarak yaptığı soru cevap etkinliklerine gelen yanıtları paylaşması ile adından söz ettiren Esra Ezmeci'ye bir takipçisi "Madem yaptığınız her şey bu kadar etkili siz neden boşandınız Esra hanımcığım" sorusunu yöneltti. Soruya cevap veren Ezmecinin açıklamaları sonrası Esra Ezmeci çocuğu var mıve Esra Ezmeci oğlu kim gibi konular merak edildi.

ESRA EZMECİ ÇOCUĞU VAR MI?

Ezmeci'nin 2006 yılında Dalmaz Center'in sahibi Mehmet Dalmaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı.

Boşandığı eski eşiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Ezmeci, "Ben eski eşimle çok farklı kişiliklerdeydik, küçük yaşta evlendik ve hayat amaçlarımız çok farklıydı. Sonra bunu fark edince ayrıldık. Çok da güzel bir oğlumuz var. İnsanlar boşanabilir bu onların başarısız olduğu anlamına gelmez. Hayatta herkesin öncelikleri, amaçları, istekleri farklı olabilir" şeklinde konuştu.