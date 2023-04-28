TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Zübeyde araştırılıyor. Peki, Esra Erol Zübeyde kimdir? Esra Erol Zübeyde TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Zübeyde ve Talip olayı nedir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Zübeyde merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Zübeyde kimdir? Esra Erol Zübeyde TikTok hesabı ne? Esra Erol'da Zübeyde ve Talip olayı nedir?Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ZÜBEYDE KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Zübeyde'nin hayatı merak konusu oldu. Programa başvuran Zübeyde Hanım, emlakçılık yapan Fatih Aka'nın ve eşi Talip'in uygunsuz görüntülerini çekerek kendisine şantaj yapıldığını söylemiştir. Zübeyde Hanım, "Eşim Talip ve Fatih Aka para karşılığı beni erkeklerle tanıştırdı" ifadelerini kullanmıştır.