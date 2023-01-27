TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Zeynep araştırılıyor. Peki, Esra Erol Zeynep kimdir? Esra Erol'da Zeynep ve Hasan olayı ne? Esra Erol Zeynep İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Zeynep merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Zeynep kimdir? Esra Erol'da Zeynep ve Hasan olayı ne? Esra Erol Zeynep İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL ZEYNEP KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Zeynep'in hayatı merak konusu oldu. Zeynep, eşi Hasan'ın iddialarına yanıt vermek için Esra Erol'da programına başvurmuştur. Hasan, "Karım kurduğu düzenekle duvardaki erkeklerle irtibat kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştır.