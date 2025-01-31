ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16:00'da izleyicilerle buluşuyor. Ancak 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan bölüm, alışılmışın aksine canlı yayın yerine bant kaydı olarak ekrana geldi. Bu durum, programın takipçileri arasında soru işaretlerine yol açtı. Esra Erol bitti mi? Yayından kaldırıldı mı? Final mi yaptı? gibi sorular gündeme geldi. Esra Erol yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ESRA EROL PROGRAMI DEVAM EDİYOR MU?

Her gün milyonlarca izleyiciye ulaşan Esra Erol'da, hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Ancak 31 Ocak 2025 tarihinde programın bant kaydı olarak ekrana gelmesi, birçok izleyicinin "Esra Erol bugün neden canlı yayında yok?" sorusunu sormasına neden oldu.

Bu değişikliğin nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Kanal yönetimi veya Esra Erol cephesinden gelecek resmi bir açıklama ile konunun netleşmesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça güncellemeler paylaşılacaktır.

ESRA EROL NEDEN CANLI YAYINDA DEĞİLDİ?

31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programı, canlı yayın yerine bant kaydı ile ekrana geldi. Kanal yönetimi tarafından bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamış olup, Esra Erol'un programına devam edip etmeyeceği konusunda resmi bir duyuru bekleniyor.

Programın sona erdiğine veya yayından kaldırıldığına dair herhangi bir kesin bilgi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça duyurular yapılacaktır.

Esra Erol yeni bölüm hakkında henüz açıklama yapılmadı.

ESRA EROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Başarılı televizyon sunucusu Esra Erol, 12 Mayıs 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini kız lisesinde çini ve seramik alanında tamamladıktan sonra, üniversite öğrenimini açık öğretim fakültesinde sürdürdü.

Televizyon kariyerine 2003 yılında adım atan Esra Erol, birçok farklı kanalda sunuculuk yaptı. Bunun yanı sıra Cennet Mahallesi, Alemin Kıralı, Yapışık Kardeşler ve Aldatmak dizilerinde oyuncu olarak yer aldı.

Başarılarıyla dikkat çeken Esra Erol, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Sunucu" ödülünü kazandı. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında sunduğu program "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülüne layık görüldü.