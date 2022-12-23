TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Yeliz Doğan araştırılıyor. Peki, Esra Erol Yeliz kimdir? Esra Erol Yeliz Doğan olayı ne? Esra Erol'da Yeliz Doğan İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Yeliz Doğan merak konusu oldu. Peki Esra Erol Yeliz kimdir? Esra Erol Yeliz Doğan olayı ne? Esra Erol'da Yeliz Doğan İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL YELİZ DOĞAN KİMDİR?

Esra Erol'da programa katılan Yeliz Doğan'ın hayatı merak konusu oldu. Evini ve arabasını satan Yeliz Doğan'ın hasta eşi ve çocuklarını bırakarak evden kaçtığı ileri sürüldü. Annesini bulmak için programa çıkan İrem, bazı iddialarda bulundu. Kısa sürede bulunan anne ve kız canlı yayında bir araya geldi ama beklenildiği gibi bir kavuşma yaşanmadı.

ESRA EROL'DAN ANNEYE SERT UYARI

Annenin kızına sinkaflı sözler söylemesinden rahatsız olan Esra Erol, "Terbiyenizi takının. Karşınızdakinin evladınız olduğunu unutmayın. Anne olmanız, ondan büyük olmanız bu şekilde davranmanızı gerektirmiyor. İrem de siniriyle bir şey söyledi, onun da yaptığı doğru değildi. Sizinki ondan daha yanlıştı. Kızına 'senin hayatını bitireceğim' dediğini duydum. Ne yapacaksın? Bu sizin düşmanınız değil" dedi.

"ANNE OLAN SARILMAYA ÇALIŞIR"

Canlı yayında bir araya gelen anne ve kız, birbirine sarılıp özlem gidermek yerine ortaya bazı iddialar attı. Annesinin kendisine sahip çıkmadığını ve yasak aşk yaşadığını ileri süren İrem, öfkeden deliye dönünce annesinin üzerine yürüdü. Annesine öfke kusan İrem, "Anne olan, özleyen insan gelip sarılmaya çalışır, değil mi? Kendini affettirmeye, öpmeye çalışır" dedi.

"KAÇ TANE İNSANLA BİRLİKTE OLDUN"

Yeliz Doğan, kızının yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. Annesinin tek başına yaşamayacağını söyleyen İrem, "Sen o Selçuk Kılıç ile yaşıyorsun ya da Metin Kalaca ile yaşıyorsun. Bağlansın yayına, ilişkiniz neyse o da anlatsın. Kaç tane insanla birlikte oldun belki de, bizi kandırdın" diyerek tepki gösterdi.