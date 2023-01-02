Esra Erol Yasin kimdir? Esra Erol Yasin Çorak ve Serpil olayı ne? Esra Erol'da Yasin İnstagram hesabı ne?

TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Yasin Çorak araştırılıyor. Peki, Esra Erol Yasin kimdir? Esra Erol Yasin Çorak olayı ne? Esra Erol'da Yasin İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Yasin Çorak merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Yasin kimdir? Esra Erol Yasin Çorak olayı ne? Esra Erol'da Yasin İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL YASİN ÇORAK KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Yasin'in hayatı merak konusu oldu. İsmail Çevik, eşi Serpil'in eski sevgilisi Yasin Çorak'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'da programına başvurmuştur. Programa gelerek eşiyle yüzleşen Serpil, "Kocamın şiddetinden eski sevgilim Yasin'e kaçtım" ifadelerini kullanmıştır.