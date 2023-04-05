Esra Erol Volkan kimdir? Esra Erol Volkan İnstagram hesabı! Esra Erol'da Volkan Ordukaya ve Aleyna olayı nedir?

TV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Esra Erol'da programına damga vuran Volkan araştırılıyor. Peki, Esra Erol Volkan Ordukaya kimdir? Esra Erol'da Aleyna ve Volkan olayı nedir? Esra Erol Volkan İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...

ATV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler haftaiçi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Gelişmeleri heyecanla takip eden Esra Erol'da seyircileri, programa damga vuran Volkan Ordukaya merak konusu oldu. Peki, Esra Erol Volkan kimdir? Esra Erol Volkan İnstagram hesabı ne? Esra Erol'da Volkan Ordukaya ve Aleyna olayı nedir? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL VOLKAN KİMDİR?

Esra Erol'da programında yer alan Volkan'ın hayatı merak konusu oldu. Aleyna Ordukaya, eşi Volkan Ordukaya'nın kendisini terk ettiği söyleyerek Esra Erol'da programına başvurmuştur. Ordukaya, 1 yaşındaki bebeğini devlet korumasına vermek zorunda kaldığını anlatırken stüdyoda duygu dolu anlar yaşanmıştır. Aleyna Ordukaya'nın eşi Volkan canlı yayına katılarak çocuğun kendisinden olmadığını iddia etmiştir.