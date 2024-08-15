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Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak?

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Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol'un yeni sezon başlangıç tarihi büyük bir merak konusu oldu. Esra Erol ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arayan izleyiciler, yeni sezonun başlama tarihini sabırsızlıkla bekliyorlar.

Esra Erol'da programının ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başarılı sunucu Esra Erol ekranlara ne zaman dönecek? Sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? İşte detaylar...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu.

5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

Esra Erol'un Yeni Sezon Başlangıç Tarihi Merak Ediliyor

ESRA EROL KARİYERİ

  • Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003
  • Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007
  • Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007
  • Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008
  • Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014
  • Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Esra Erol Esra Erol 3-sayfa Atv Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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