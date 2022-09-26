Esra Erol'un kardeşi Eda Erol kimdir? Eda Erol kaç yaşında, nereli?

Eda Erol kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde gündeme gelen Eda Erol kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Eda Erol kimdir? Eda Erol kaç yaşında, nereli?

Eda Erol 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi olarak tanınan Eda Erol kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Eda Erol kimdir? Eda Erol kaç yaşında, nereli? Eda Erol biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ESRA EROL'UN KARDEŞİ EDA EROL KİMDİR?

Eda Erol, 1986 yılında dünyaya gelmiştir.Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olan Erol, Oyunculuk kariyerine ilk olarak 46 Yok dizisiyle adım atmıştır. Stajyer Mafya adlı filmle ilk sinema deneyimini yaşamıştır. Eda Erol bir dönem ablası Esra Erol'un aralıcığıyla şarkıcı Alişan ile birliktelik yaşamış fakat uzun süreli olmamıştır. Eda Erol şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmektedir.